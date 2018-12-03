رياضة | بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2018 | مشاهدة حفل الكرة الذهبية balon de oro 2018 | تابع حفل الكرة الذهبية مباشر

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بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2018 | مشاهدة حفل الكرة الذهبية balon de oro 2018 | تابع حفل الكرة الذهبية مباشر

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الاثنين، معرفة هوية الفائز بـ”الكرة الذهبية“، تلك الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، خلال الحفل الذي سيقام بالعاصمة الفرنسية “باريس”.

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موعد بدء الحفل

وأوضحت المجلة برنامجها للإعلان عن صاحب جائزة الكرة الذهبية، قائلة إن الحدث الأول سيكون في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون الإعلان عن القائمة النهائية من المرشحين لكل الجوائز، عبر موقع المجلة وقناة ليكيب.

وفي تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، سيتم بدء توافد المدعوين للمشاركة في الحفل، والأسماء المرشحة للفوز بالجوائز خلال هذه الليلة. بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2018 | مشاهدة حفل الكرة الذهبية balon de oro 2018 | تابع حفل الكرة الذهبية مباشر وفي تمام الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، سيبدأ الحفل في قاعة “غراند بلاسيس” في العاصمة الفرنسية باريس، بقيادة اللاعب الفرنسي السابق ديفيد جينولا، مع وجود وصلات غنائية. ونوهت المجلة، أنه سيتم نشر المقابلات الصحفية الخاصة بالفائزين، غدًا الثلاثاء، إضافة إلى أصوات لجنة التحكيم. بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2018 | مشاهدة حفل الكرة الذهبية balon de oro 2018 | تابع حفل الكرة الذهبية مباشر وقامت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية باختيار قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات جماهيرية. ويختار كل صحفي أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول في اختيار كل صحفي على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليًا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين. بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2018 | مشاهدة حفل الكرة الذهبية balon de oro 2018 | تابع حفل الكرة الذهبية مباشر ويعتمد الصحفيون في اختياراتهم على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم بجانب مهارة اللاعب واحترامه في الملعب، بالإضافة إلى مسيرة اللاعب.

بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2018 | مشاهدة حفل الكرة الذهبية balon de oro 2018 | تابع حفل الكرة الذهبية مباشر