رياضة | روبن يكشف أسباب رحيله عن بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روبن يكشف أسباب رحيله عن بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونخ أسباب رحيله عن النادي البافاري في نهاية الموسم الجاري.

وقال روبن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي : "عندما اتفقنا على تمديد العقد العام الماضي، تناقشنا في الأمر وتواصل هذا النقاش للموسم الحالي قبل أن أتخذ هذا القرار".

وأضاف: "لقد أمضيت 10 سنوات رائعة هنا وهي فترة طويلة لكني أبلغ عامي الـ35 في الصيف وهذا يصب في صالح الجميع، سواء بالنسبة لي أو للنادي".

وعن حسم مصيره سواء بالاعتزال أو بدء تجربة جديدة، قال روبن : "كل شيء وارد أن يحدث لكن الجميع يعلم الآن أن مسيرتي هنا ستنتهي بنهاية الموسم".

واختتم روبن تصريحاته قائلاً : "لا زال لدي وقت كافٍ للتفكير بشأن مستقبلي والخطوة القادمة، ربما أنهي مسيرتي تمامًا لكني قد أخوض تجربة أخرى مثيرة في مكان آخر".