رياضة | عاجل.. لوكا مودريتش يتوج بجائزة الكرة الذهبية "Ballon d'Or"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لوكا مودريتش يتوج بجائزة الكرة الذهبية "Ballon d'Or" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوّج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولي في تاريخه، وذلك في الحفل الذي اقيم مساء اليوم، الإثينن، بقاعة جراند بالاس، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق مودريتش على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، اللذان حلا في المركز الثاني والثالث حسب تصويت الجائزة.

وتُعد هذه هي الجائزة الثالثة لمودريتش هذا العام، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 بروسيا، ثم تُوّج بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، قبل أن يفوز اليوم بجائزة الكرة الذهبية.