رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم الاثنين 3-12-2018.. السيد سالم يقترب من الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الزمالك اليوم الاثنين 3-12-2018.. السيد سالم يقترب من الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين العديد من الاخبار الساخنة والتي كان أبرزها اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع السيد سالم ظهير أيسر فريق وادي دجلة وغيرها من الأخبار.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" اهم اخبار الزمالك اليوم الاثنين على النحو التالي:

*الزمالك يقترب من حسم أولي صفقات الشتوية

اقترب نادي الزمالك من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتعاقد مع السيد سالم ظهير أيسر فريق وادي دجلة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع دجلة بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وحسم مسؤولو الزمالك اتفاقهم مع اللاعب وتجرى مفاوضات بين الناديين في الفترة الحالية على التفاصيل المالية للصفقة.

وينتظر مسؤلو الزمالك عودة أمير مرتضى المشرف على الكرة للقاهرة لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة وحسم التعاقد مع اللاعب.

*عاجل.. هل يضم الزمالك صفقة الموسم ؟

دخل السوري عمر خربين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ضمن حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الزمالك بقوة لحسم الصفقة لصالحه عقب تردد أنباء تفيد بأن بيراميدز، تراجع عن إتمام التعاقد.

"*جروس" يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري.. ويجتمع بفرجاني ساسي

اجتمع كرستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق، خلال مران الفريق، وذلك من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بالتفكير في لقاء المصري ببطولة الدوري الممتاز.

وشدد جروس خلال لقائه باللاعبين على أهمية حصد نقاط مباراة المصري والاستمرار في صدراة بطولة الدوري.

وعقد "جروس" جلسة خاصة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، على هامش مران اليوم، جاءت جلسة جروس مع ساسي، لشرح البرنامج التدريبي ومنحه بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها في الفترة المقبلة خلال المباريات.

*رئيس الزمالك يطالب بمعاقبة أوباما

طلب رئيس نادي الزمالك من نجله معاقبة أوباما لاعب الفريق بسبب عصبية اللاعب في المباريات الأخيرة للفريق وآخرها مع جنش في لقاء الاتحاد السكندري بالبطولة العربية.

وحمل رئيس الزمالك مسئولية تجاوزات بعض اللاعبين إلى الثنائي أيمن عبد العزيز وأمير عزمي مجاهد وهدد بتوقيع عقوبات مغلظة على بعض اللاعبين بالفريق.