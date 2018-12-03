رياضة | يلا شوت balon de oro 2018 بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم كورة لايف مشاهدة حفل الكرة الذهبية بث مباشر اليوم HD

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سيكون عشاق كرة القدم في العالم اليوم على موعد مع حفل جائزة الكرة الذهبية 2018، والذي سيُقام في العاصمة الفرنسية باريس التي تضم مقر مجلة فرانس فوتبول التي تُسلم الجائزة.

يلا شوت balon de oro 2018 بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم كورة لايف مشاهدة حفل الكرة الذهبية بث مباشر اليوم HD

لن تقتصر جائزة الكرة الذهبية على الرجال هذا العام، فمجلة فرانس فوتبول خصصت جائزتين أُخرتين، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العام، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب.

يلا شوت balon de oro 2018 بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم كورة لايف مشاهدة حفل الكرة الذهبية بث مباشر اليوم HD

يُعد محمد صلاح هو أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم رفقة كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش الفائز بجائزة الفيفا الأفضل، ويتواجد في قائمة المرشحين أيضاً كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، كيفن دي بروينه وغيرهم.

يلا شوت balon de oro 2018 بث مباشر حفل الكرة الذهبية اليوم كورة لايف مشاهدة حفل الكرة الذهبية بث مباشر اليوم HD