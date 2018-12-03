رياضة | للمرة الأولى.. نيمار خارج قائمة أفضل 10 لاعبين منذ 2012

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الأولى.. نيمار خارج قائمة أفضل 10 لاعبين منذ 2012 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن أسماء اللاعبين في قائمة الأفضل قبل انطلاق حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2018. واحتل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان المرتبة رقم 12 في ترتيب اللاعبين وفقاً لعملية التصويت. وتعد هذه االمرة الأولى منذ عام 2012، التي يخرج فيها نيمار نجم المنتخب البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم.

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