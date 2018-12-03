رياضة | بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يتعادل مع فنربخشة بالدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يتعادل مع فنربخشة بالدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة قاسم باشا والمحترف في صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع فنربخشة وذلك اليوم الإثنين في الجولة الرابعة عشر من الدوري التركي.

تقدم دياني بهدف أول لقاسم باشا بالدقيقة 22 ثم تعادل نويشتتر لفنربخشة بالدقيقة 44، وأحرز الثاني سيك هدف في مرماه بالدقيقة 48 وبعد ذلك تعادل قاسم باشا عن طريق دياني خلال الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة يصل قاسم باشا للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بينما يتواجد فنربخشة في المركز 15 بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وشارك الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه في تعادل فريقه قاسم باشا مع فنربخشة أساسيًا وتم تغييره في الدقيقة 89 ليحل مكانه اللاعب كويتا.