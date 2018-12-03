رياضة | محمد صلاح يتخطي إنجاز رياض محرز في الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتخطي إنجاز رياض محرز في الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل الدولي المصري محمد صلاح المركز السادس في ترتيب قائمة جوائز الأفضل المقدمة من "فرانس فوتبول" لعام 2018 في الحفل الذي استضافته باريس مساء اليوم.

وجاء في المركز العاشر هاري كين مهاجم توتنهام، فيما احتل كيفن دي بروين المركز التاسع، ثم مواطنه هازارد لاعب تشيلسي في المركز الثامن، وجاء الفرنسي الدولي رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد في المركز السابع، خلف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الذي احتل المركز السادس، بينما جاء ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة في المركز الخامس، بعد كيليان مبابي، صاحب المرتبة الرابعة.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب عربي، يُحقق هذا المركز، متفوقًا على الجزائري رياض محرز، الذي كان قد احتل المركز السابع في عام 2016.