رياضة | عاجل.. هيجيربيرج تحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هيجيربيرج تحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تُوّجت أدا هيجيربيرج لاعبة المنتخب النرويجي وفريق أولمبيك ليون الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم.
ويأتي ذلك في الحفل الذي اقيم مساء اليوم، الإثينن، بقاعة جراند بالاس، في العاصمة الفرنسية باريس.
وقدمت هيجيربيرج أداء رائع رفقة المنتخب النرويجي وفريق ليون، لتتكمن من التتويج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولي في تاريخها.
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