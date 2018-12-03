رياضة | كوستا يغيب عن أتلتيكو مدريد للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوستا يغيب عن أتلتيكو مدريد للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن المهاجم الاسباني، دييجو كوستا لاعب اتلتيكو مريد، إمكانية الغياب عن اللعب لفترة طويلة بعد أن أكد ناديه، أنه اتخذ قرارا بالخضوع لجراحة في مسقط رأسه في البرازيل لعلاج مشكلة متكررة بالقدم.

وأوضح النادي: "سيخضع دييجو كوستا لجراحة هذا الأسبوع بسبب معاناته من مشكلة بقدمه اليسرى خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف: "بعد تقييم أمور مختلفة تم اتخاذ قرار الخضوع للجراحة في البرازيل وسيشرف عليها الطاقم الطبي للنادي".

ولم يكشف أتليتيكو عن مدة غياب كوستا، لكن وسائل اعلام اسبانية تتوقع عدم عودته للعب حتى مطلع فبراير المقبل وهي فترة تشهد مباراة القمة ضد الغريم ريال مدريد بجانب دور 16 في دوري أبطال أوروبا.