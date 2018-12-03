رياضة | رسميا.. الشباب يجدد عقد جمال بن العمري حتى 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الشباب يجدد عقد جمال بن العمري حتى 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي اليوم الإثنين بشكل رسمي تجديد عقد المحترف الجزائري جمال الدين بن العمري مع الفريق حتى 2021.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب صور تجديد عقد اللاعب، معلقاً: "جددت إدارة نادي الشباب برئاسة الاستاذ خالد البلطان عقد المحترف الجزائري جمال الدين بن العمري، ليستمر مع الشباب حتى عام 2021".
وفي سياق آخر؛ يستع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لخوض مباراة قوية ضد أحد يوم الخميس المقبل وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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