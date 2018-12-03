رياضة | تقنية الـ"VAR" تثير غضب رؤساء الأندية السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقنية الـ"VAR" تثير غضب رؤساء الأندية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من أن تم الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت التقنية اعتراض الكثيرين خاصة رؤساء الأندية.

واشتكى سعود آل سويلم رئيس نادي النصر بصورة متكررة من تقنية حكم الفيديو، حيث ذكر عدة مرات في مجموعة من تغريداته أن التقنية تظلم فريقه ولا تعطيه حقه، وبالمقابل تتسبب لفريقه في الكثير من العقوبات.

وأكد رئيس النصر على أن تقنية حكم الفيديو المساعد تكون جيدة لنادي الهلال، بينما لا تكون عادلة وجيدة مع نادي النصر.

كما أن سعود عبدالله الشلهوب رئيس نادي الفيحاء، انضم مؤخرًا إلى رئيس النصر وذلك بسبب شعوره بظلم ناديه وعدم الاستفادة من تقنية حكم الفيديو المساعد في المباريات.

وأبدى سعود الشلهوب اندهاشه من عدم احتساب حكام تقنية الـVAR ضربة جزاء محققة لنادي الفيحاء أمام النادي الأهلي، وذلك بمناسبة لقاء الفريقين في الجولة الحادية عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطلب الشلهوب بضرورة محاسبة حكام الـVAR في مباراته أمام الأهلي، مضيفًا أن البعض منهم اعتقد أن الفيحاء لن يتكلم كونه متواجدًا في وسط جدول الترتيب.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة طالب بإعلان حكام الـVAR خلال المباريات المقبلة مثل حكام الساحة.

وبسبب كثرة الأخطاء التحكيمية في أنحاء العالم، تم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد في الكثير من المباريات مثل مباريات كأس العالم في روسيا ونهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الجاري، كما سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير المقبل.