الان تتابع النصر يحتج على الوحدة لدى “اتحاد الكرة” لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أعلنت إدارة نادي النصر أنها تقدمت بعد نهاية مباراة نادي الوحدة، مساء أمس، الاحد، مذكرة احتجاج رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إشراك نادي الوحدة لاعبين من مواليد المملكة العربية السعودية في المباراة وهو الأمر الذي يخالف لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم .

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