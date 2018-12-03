شكرا لقرائتكم خبر عن «بايرن ميونخ» يقيم حفل وداع للأسطورة «روبن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس إدارة فريق بايرن ميونخ إقامة حفل أسطورى للجناح الهولندى الكبير، أريين روبن، الذى أعلن رحيله عن «البافارى»، نهاية الموسم الكروى الحالى، أمس الأول.

قال روبن الذى يدافع عن ألوان العملاق البافارى منذ 2009، لصحيفة «ألجمين داجبالد» الهولندية «لقد اتخذت هذا القرار منذ أسابيع عدة». ونقلت تصريحاته جميع الصحف الألمانية. وأضاف الجناح الهولندى السريع الذى سيحتفل فى يناير المقبل بعيد ميلاده الـ 35، «أعتقد بأنه أفضل شىء أقوم به، ومن الجيد الإعلان عنه الآن». وساهم روبن الذى دافع عن الوان بايرن فى 305 مباريات حتى الآن، فى إحراز فريقه بطولة الدورى سبع مرات، وسجل 143 هدفا منها هدف الفوز على بوروسيا دورتموند الألمانى (2-1 فى الدقيقة 89) فى نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2013. وقال اللاعب الذى نجح الثلاثاء الماضى فى تسجيل ثنائية فى مرمى بنفيكا البرتغالى (5-1) ضمن المسابقة الأوروبية، «أنا موجود مع النادى منذ 10 أعوام، وأمضيت معه سنوات رائعة». ولم يعلن روبن اعتزاله اللعب، وتساءل «ماذا سأفعل بعد بايرن؟. العروض ستأتى. سنرى ذلك فى وقت قريب».

وصرح الرئيس التنفيذى للنادى البافارى أولى هونيس، أمس الأول، بأن روبن والفرنسى فرانك ريبيرى (35 عاما أيضا) يلعبان «على الأرجح موسمهما الأخير مع بايرن».

وأضاف هونيس «سيتم تعديل صفوف الفريق (الموسم المقبل). سنتبع سياسة انتقالات على أساس هجومى. وخزينة النادى مليئة»، مؤكدا بذلك النوايا التى ظهرت للعلن فى الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن عام 2009 شهد انتقال روبن إلى نادى بايرن ميونخ الألمانى مقابل 25 مليون يورو قادما من ريال مدريد، ليبدأ مشوار المجد نحو دورى أبطال أوروبا والدورى الألمانى.

بدأ روبين مسيرته الكروية مع نادى جرونينجن الهولندى فى عام 2000، ولعب معهم حتى عام 2002، وقد شارك فى تلك الفترة فى 46 مباراة.

فى عام 2002 انتقل إلى نادى آيندهوفن الهولندى، ولعب معهم حتى عام 2004، وقد شارك فى تلك الفترة فى 56 مباراة وسجل 17 هدفا.

وفى عام 2004 انتقل إلى نادى تشيلسى الإنجليزى حيث احترف هناك ولعب معهم حتى عام 2007 كمهاجم وجناح، روبن غالبا يلعب كجناح أيمن لديه إمكانيات عالية على مراوغة اللاعبين والمدافعين الكبار، ويلعب غالبا بقدمه اليسرى ولا يجيد التسديد باليمنى، يمكنه الإفلات من الرقابات بشكل غريب وغالبا ما يترك بصمته فى المباريات لديه سرعة فائقة ولديه إمكانية على التسديد خارج منطقة الجزاء ولكن مشكلته هى كثرة الإصابات حيث يعتبر لاعبا زجاجيا.

فى إبريل 2003، لعب أول مباراة له مع هولندا فى مباراة ودية ضد البرتغال وهو فى سن الـ19، وفى 10 أكتوبر 2017 اعتزل روبن دولياً بعد الفشل فى التأهل إلى مونديال 2018 فى روسيا.