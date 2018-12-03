شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم برازيلى على رادار الزمالك.. ومفاوضات مع «موريللو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مجلس إدارة نادى الزمالك من التعاقد مع مهاجم برازيلى من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب يلعب فى الدورى البرازيلى وإدارة الكرة شاهدت فيديوهات له وأرقامه وإحصائياته أيضًا، كما أنه سيكون مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء لما يتميز به من إمكانيات فنية وبدنية عالية.

ويأتى تفكير إدارة الكرة، برئاسة أمير مرتضى منصور، المشرف العام فى المدرسة البرازيلية بعدما أثبتت التجربة نجاح اللاعبين البرازيليين فى الدورى المصرى.

فى نفس السياق جدد مسؤولو القلعة البيضاء المفاوضات مع الكولومبى ميجيل موريللو بنادى ديبورتيفو كالى الكولومبى، من أجل التعاقد معه فى يناير المقبل، وتسلم أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة فيديوهات خاصة بالنجم الكولومبى هذا الموسم حيث سجل حتى الآن مع فريقه 7 أهداف.

من جانبه قال أمير مرتضى: «لن نتعاقد مع أى لاعب جديد إلا بثلاثة شروط وهى أن يكون صاحب خبرات دولية إلى جانب أرقامه وإحصائياته فى آخر 10 مباريات، على أن هذه الأرقام تكون بنسبة مميزة، وموافقة المدير الفنى على ضمه. وأضاف المشرف على الكرة: «الجهاز الفنى سوف يشاهد فيديوهات لأى لاعب يتم عرضه علينا وهو صاحب القرار الأول والأخير فى التعاقد معه».

فى شأن آخر، يرفض مجلس إدارة النادى فكرة رحيل المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، وذلك لعدم حصوله على فرصته كاملة مع الفارس الأبيض حتى الآن.

ويتمسك مسؤولو النادى ببقاء النجم المغربى، فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، رافضًا فكرة رحيله على الإطلاق لحين حصوله على فرصة المشاركة.

ويُعانى أحداد من عدم المشاركة مع الزمالك منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادما من الدفاع الحسنى الجديدى المغربى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لم يشارك سوى دقائق معدودة.

ويعتمد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، بصفة أساسية على الكونغولى كاسونجو كابونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم.

من جهة ثانية، كشف رئيس نادى الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل برفض ناديه التعاقد مع محمد محمود لاعب دجلة والمنضم حديثا لصفوف الأهلى والذى تم عرضه على الزمالك من ماجد سامى، رئيس نادى وادى دجلة، قبل أن ينضم إلى النادى الأهلى، مؤكدا أنه رفض ضمه، مشددًا على أن الزمالك يملك أكثر من لاعب مميز فى نفس مركزه.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن أى لاعب يطلبه الجهاز الفنى سيتم التعاقد معه فورًا، مشيرًا إلى أن الإدارة توفر كافة طلبات الفريق من أجل حصد البطولات هذا الموسم.

على الجانب الآخر، وعد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، الجماهير بمواصلة الانتصارات فى الدورى وتخطى عقبة المصرى فى المباراة المقبلة بعد التعثر العربى. وكان جروس قد حرص عيل ممارسة لعبته المفضلة «الجولف» فى نادى الجزيرة الرياضى للخروج من الحالة النفسية التى مر بها عقب توديع الفريق للبطولة العربية. وظل جروس يلعب «الجولف» لمدة ثلاث ساعات قبل أن يعود مرة أخرى إلى مقر إقامته، حيث كان معه مدرب الأحمال الشيخ بوزيان، أثناء تواجده بنادى الجزيرة. وحرصت جماهير الزمالك على التقاط صورة تذكارية مع جروس وطالبوه بإعادة ترتيب أوراق الفريق واستعادة الانتصارات ومنح البدلاء أيمن حفنى وعنتر ومدبولى ومصطفى فتحى وأحداد الفرصة كاملة وهو ما وعدهم به جروس.