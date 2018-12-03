شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسعى لطىّ صفحة العام الكارثى فى «مجموعة الموت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تباينت ردود الأفعال حول قرعة تصفيات كأس أوروبا 2020 التى أقيمت، أمس الأول، فى العاصمة الأيرلندية، والتى أكد فيها خبراء الكرة العالمية أن المجموعة الثالثة التى تجمع منتخبى هولندا وألمانيا، هى الأصعب وتسمى «مجموعة الموت»، من بين المجموعات الأخرى.

وقالت صحيفة «بيلد»، الألمانية: المواجهة بين المنتخبين الألمانى والهولندى ستكون الأبرز فى تصفيات كأس أوروبا 2020 فى كرة القدم،

أضاف التقرير أن ألمانيا تسعى لجعل التصفيات الأوروبية، فرصة للتعويض بعد عام كارثى أقصيت خلاله من الدور الأول لمونديال 2018.

وقال يواخيم لوف: هذه المجموعة بطبيعة الحال صعبة، يمكننى قول ذلك، مرشحا منتخب بلاده ومنافسة «الطواحين» للتأهل للبطولة بشكل كبير.

ورفض مدرب المنتخب الهولندى رونالد كومان مطالب البعض بفوز «البرتقالى» للمرة الثانية على «المانشافت»، وقال: الأولوية لمنتخب بلادى الذى غاب عن كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018 فى روسيا، هى التأهل للبطولة.

وعن المجموعة الثامنة، وصفت الصحف الفرنسية مجموعة فرنسا بالمعركة الجميلة لمنتخب «الديوك»، وأجمعت التقارير الفرنسية أن منتخب بلادهم فى مجموعة متوازنة يضمن من خلالها التأهل بشكل رسمى، ولكن سيكون أمام تحد قوى أمام منتخب أيسلندا.

وقدمت أيسلندا أداء مفاجئا فى كأس أوروبا 2016 فى مشاركتها الأولى فى البطولة، وبلغت الدور ربع النهائى قبل أن تخرج أمام فرنسا.

وقال مدرب المنتخب الفرنسى ديدييه ديشان الذى قاد «الديوك» إلى نهائى 2016 قبل الخسارة فى النهائى أمام البرتغال بعد التمديد (صفر- 1)، إن المجموعة ستكون «معركة جميلة على أرض الملعب.. لا نخشى أحدا».

وعن المجموعة السادسة، قال لويس إنريكى، مدرب المنتخب الإسبانى المتوج بلقبى كأس أوروبا 2008 و2012، إن مجموعته «معقدة. على الورق، يمكن أن نفترض أننا أبرز المرشحين، لكن يجب علينا أن نثبت ذلك فى المكان الأصعب، على أرض الملعب، المسافات ستكون بعيدة لكن هذه مجموعتنا».

وفى المجموعات الأخرى، ستكون إيطاليا على رأس المجموعة العاشرة مع البوسنة والهرسك، فنلندا، اليونان، أرمينيا وليشتنشتاين، وسويسرا على رأس الرابعة مع الدنمارك وأيرلندا وجورجيا وجبل طارق، وبولندا على رأس السابعة مع النمسا وإسرائيل وسلوفينيا ومقدونيا ولاتفيا، وبلجيكا على رأس التاسعة مع روسيا وأسكتلندا وقبرص وكازاخستان وسان مارينو.

فيما يأتى المجموعات العشر لتصفيات كأس أوروبا 2020 فى كرة القدم، والتى سحبت قرعتها الأحد فى دبلن، مع الإشارة إلى أن التصفيات تقام بين مارس ونوفمبر 2019.