شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرار الحقيقية لأزمة عبدربه والحضري مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأجواء بين مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مع الثنائى عصام الحضرى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول، وحسنى عبد ربه، الملقب بـ«القيصر» وقائد الدراويش، عقب رفضهما السفر مع الفريق خلال رحلته إلى بوروندى لمواجهة فريق ماسجير فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى الأبطال التى انتهت بفوز الدراويش بهدف مقابل لا شىء سجله طارق طه الظهير الأيسر.

وزادت الأزمة خلال الساعات الماضية عقب رفض الحضرى قرار مجلس الإدارة بإحالته إلى التحقيق، وأكد أنه لن يدخل الإسماعيلى مرة أخرى وأن رحيله فى يناير المقبل، أمر لا يمكن التراجع عنه، فضلا عن البيان الذى أصدره حسنى عبدربه عبر صفحته الشخصية «فيس بوك» ليبرئ نفسه من تهمة الهروب من السفر إلى بوروندى. ورصدت «المصرى اليوم» الأسرارالحقيقية التى تسببت فى اندلاع أزمة الحضرى وعبدربه خلال الأيام الماضية لدرجة أن الأمر وصل إلى حد تبادل الثنائى الاتهامات بالهروب من مباريات الإسماعيلى، سواء فى الدورى أو بطولة دورى الأبطال لإحراج مجلس الإدارة.

معاقبة «القيصر» بسحب غرفة الفندق

قرر مجلس إدارة الدراويش، برئاسة إبراهيم عثمان، سحب الغرفة المخصصة فى فندق إقامة اللاعبين من حسنى عبد ربه، قائد الفريق الكروى الأول، عقابا له على عدم السفر مع الفريق إلى بوروندى. كان مجلس الإدارة قد خصص غرفة إضافية لـ«القيصر»، يخضع خلالها للتأهيل والتدليك ويستخدمها فى أغراضه الخاصة. وفضّل مسؤولو الدراويش عدم إحالة «القيصر» إلى التحقيق أسوة بما حدث مع الحضرى، تقديرا لتاريخه الكبير داخل النادى وشعبيته الجارفة بالإسماعيلية، لكن رفض عبدربه السفر مع الفريق إلى بوروندى بدعوى الإصابة، وفقا لما أعلنه اللاعب فى بيان رسمى، تسبب ذلك فى انقلاب مجلس الإدارة عليه وسحب الغرفة الإضافية منه. وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من مجلس الإدارة اتفق على عدم تمديد عقد عبدربه بنهاية الموسم الجارى. كان مسؤولو الدراويش قد تحفظوا على البيان الذى أصدره اللاعب لتبرئة ساحته دون الرجوع لهم، واعتبر المجلس أن عبدربه أساء التصرف بإصدار البيان. ووفقاً لمصدر مطلع، فإن الأزمة التى نشبت مؤخرا قد تدفع قائد الدراويش إلى التفكير فى الاعتزال بنهاية الموسم.

3 أسباب وراء مشكلة السد العالى مع الدراويش

فوض عصام الحضرى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى محمد شيحة لإنهاء أزمته مع مجلس الإدارة والحصول على الاستغناء الخاص به من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك ثلاثة أسباب لأزمة عصام الحضرى مع مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة لدرجة دفعته للتأكيد للمقربين منه عدم دخوله الإسماعيلى مرة أخرى، أول هذه الأسباب تلقى الحضرى عرضا جادا من مسؤولى نادى إنبى للانتقال إليه خلال يناير المقبل منذ أكثر من شهرين عن طريق عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالفريق البترولى، قبل أن يتولى على ماهر مهمة المدير الفنى لإنبى. والسبب الثانى هو الهجوم الذى تعرض له الحضرى من جانب جماهير الدراويش خلال تراجع نتائج الفريق فى الدورى الممتاز دون أن يجد مساندة من مجلس الإدارة، وقال الحضرى للمقربين منه بالحرف الواحد «أيقنت أن المجلس تعاقد معى حتى أتحمل المسؤولية بمفردى فى حالة الخسارة.. ومن ثم فلن أستمر فى هذا الأمر كثيرا».

أما السبب الأخير فهو توتر العلاقة بين الحارس المخضرم وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى بسبب مطالبة الحضرى فور التعاقد مع المجلس بإقالة سعفان الصغير من منصبه وتعيين سيد السويركى بدلا منه.

عصام الحضري - صورة أرشيفية