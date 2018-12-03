تشيلسي يقدم عرضه الأول لضم نجم دورتموند

قال تقرير صحفي، اليوم الإثنين، إن تشيلسي الإنجليزي، قدم عرضه الأول لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، للحصول على نجمه الشاب في يناير المقبل.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تشيلسي قدم عرضا رسميا لدورتموند يوم الجمعة الماضي، لضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت أن العرض الذي قدمه تشيلسي لم يصل للمبلغ المطلوب من قبل النادي الألماني، والذي يريد 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه.

ويمتد عقد بوليسيتش مع بوروسيا دورتموند حتى صيف عام 2020، ولكنه لا يرغب في تمديد عقده، وهناك أنباء عن أنه اجتمع بإدارة ناديه الأسبوع الماضي من أجل بحث مستقبله.

ومن المتوقع أن يحتدم الصراع على اللاعب الأمريكي الشاب صاحب الـ20 عاما، سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيف القادم حال استمراره مع دورتموند حتى نهاية الموسم.

ولفتت الصحيفة إلى أن بوليسيتش، يفضل الانتقال لليفربول، للعمل مع المدرب الألماني يورجن كلوب، في الوقت نفسه يثق دورتموند في بقاء لاعبه حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن انتقال بوليسيتش إلى تشيلسي سيفتح الباب أمام رحيل البلجيكي إيدين هازارد عن البلوز، والمرشح للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.