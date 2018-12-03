تسريب يكشف عن ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية (صورة)

وضع النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري حساباً في ترتيب المرشحين للكرة الذهبية، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن كل عام رياضي 2018.

وضمت قائمة المرشحين 30 لاعبًا للحصول على الجائزة في تسريب مصور والتى سيتم الإعلان عنها بعد ساعات فى مقر المجلة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء ترتيب المرشحون للكرة الذهبية كالأتي :

1 لوكا مودريتش

2 كريستيانو رونالدو

3انطوان غريزمان

4 كيليان مبابي

5 ليونيل ميسي

6 محمد صلاح

7 رافائيل فاران

8 ايدين هازارد

9 كيفين ديبروين

10 هاري كين