هل يفاضل عبد الواسع المطري فريقه الإماراتي على حساب المنتخب الوطني؟

عبد الواسع المطري، لاعب دبا الحصن الإماراتي، لديه مواجه ساخنة مع نفيه بين اختيار منتخبه الوطني أو فريقه الذي يحترف فيه، عندما يواجه الظفرة يوم 8 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي سيلاقي فيه المنتخب الوطني نظيره الطاجاكستاني.

وينتظر اللاعب الدولي عبدالواسع المطري قرار المشاورات الجارية الآن بين مسؤولي المنتخب وإدارة دبا الحصن لتقرير مصيره، حيث يرغب هداف المنتخب الذي كان له الدور المؤثر في وصوله إلى نهائيات آسيا للمرة الأولى بتاريخه، بتحقيق الإضافة القوية في الموسم الحالي مع فريق دبا الحصن بدوري الدرجة الأولى، ومن ثم المساهمة بقدر كبير في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المشاركة المرتقبة في نهائيات آسيا 2019.

وقال عبدالواسع المطري إنه رهن إشارة المنتخب للمشاركة معه في التحضيرات الخاصة بنهائيات آسيا، لأنها تمثل أهمية كبيرة للمرحلة المقبلة التي تشهد مرحلة الدفاع عن حظوظ الكرة اليمنية أمام منتخبات قوية تسعى للمنافسة على النتائج الإيجابية، موضحاً أن المشاورات الجارية الآن في هذا الخصوص يمكن أن تؤدي إلى حل مقبول قد يؤدي إلى غيابه عن صفوف الحصن في الكأس والمشاركة في المباراة الودية أمام طاجيكستان، ومن ثم غيابه عن 3 وديات للمنتخب قبل النهائيات، بسبب الالتزام بالمشاركة مع الحصن في مباريات الدوري التي تمثل أهمية كبيرة للنادي الساعي لإظهار الصورة المشرفة في الدوري.

وأكد المطري أن وصول المنتخب اليمني إلى النهائيات يعكس الصورة المشرفة من المستوى الفني للاعبي المنتخب والإصرار على خدمة تطلعات الجماهير اليمنية، مشيراً إلى أن الشيء المهم بالنسبة لهم نجاح المعسكرات التحضيرية الطويلة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي منحهم فرصة خوض المباريات الودية القوية مع المنتخبات الخليجية لدعم جاهزيتهم المطلوبة لخوض مباريات التصفيات.

وأوضح اللاعب أنه لم يشارك مع المنتخب في المباراة الودية أمام نظيره السعودي أخيراً لارتباطه بدوري الدرجة الأولى وأهمية هذا الأمر بالنسبة للنادي، وقال في الوقت نفسه إن مشاركاته في الودية المقررة أمام طاجيكستان مهمة؛ لأنه لن يتمكن بعدها من الانضمام إلى التجمعات الخاصة بالمنتخب في الفترة المتزامنة مع استمرار دوري الدرجة الأولى.

وامتدح المطري المردود القوي والإيجابي للاعبي المنتخب اليمني في الودية الأخيرة أمام «الأبيض»، وقال إن المباريات الودية أفضل إعداد للنهائيات، وتمنح الجهاز الفني فرصة تقييم الأمور وترتيب الأوراق، في ظل الرغبة الكبيرة من اللاعبين لتقديم المستوى الفني الذي يعبر عن طموحات الكرة اليمنية.