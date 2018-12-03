وفاق سطيف في جدة لقلب الطاولة

يسعى وفاق سطيف المنهزم في لقاء الذهاب بسطيف أمام الأهلي السعودي (0-1) على قلب الطاولة على منافسه يوم غد الثلاثاء بجدة على الساعة 18:00 بالتوقيت الجزائري، في لقاء الإياب للدور ثمن النهائي للكأس العربية للأندية البطلة في كرة القدم.

ويقول المدرب الجديد للوفاق نورالدين زكري:"علينا تحضير هذه المباراة جيدا. صحيح أننا سنخوض هذا اللقاء متأخرين بهدف. لكن لم نخسر شيئا، وهو ما حاولت قوله للاعبين، والشيء المهم هو السعي في وضع أحسن الأوراق الرابحة من جهتنا".