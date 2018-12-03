محمد صلاح في المركز السادس في قائمة الكرة الذهبية بـ 188 نقطة

احتل النجم المصري محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين لجائزة للكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لعام 2018.

وكان الفرعون المصري حصل على المركز الثالث في جائزة “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن عام 2018 خلف النجم الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الفائز بالكرة الذهبية خلال الحفل الذي يقام، بعد قليل، في العاصمة باريس.

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