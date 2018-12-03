كريم بنزيما وجاريث بيل يتقاسمان المركز الـ17 بقائمة “البالون دور”

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن الترتيب النهائى لقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2018 من المجلة الشهيرة، قبل الحفل المقرر إقامته فى العاشرة من مساء اليوم، فى العاصمة الفرنسية “باريس”.

وتقاسم ثنائى ريال مدريد الإسبانى، الويلزى جاريث بيل والفرنسى كريم بنزيما المركز 17 فى قائمة الكرة الذهبية.

وجاء الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، فى المركز 16 بقائمة الكرة الذهبية، وسبقه الفرنسى بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد بإحتلاله المركز 15.

وكان الحارس الفرنسى هوجو لوريس، وإيسكو لاعب ريال مدريد الإسبانى، تقاسما المركز الـ29 فى القائمة النهائية للكرة الذهبية، خلف الأوروجويانى دييجو جودين قائد أتلتيكو مدريد صاحب المركز 28، وجاء البرازيلى أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزى، فى المركز 25 بالقائمة ليتقاسمه مع الثنائى “الكرواتى ماريو ماندزوكيتش نجم يوفنتوس الإيطالى، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الإسبانى”.

كما تقاسم الثلاثى “ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى، مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسبانى، وإدينسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى” المركز 22 فى الكرة الذهبية.

واحتل الثلاثى “روبرتو فيرمينو نجم ليفربول، سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة” المركز الـ19 فى القائمة.

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