شكرا لقرائتكم خبر هل ينهي فابيو كابيلي علاقته بالوحدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قالت مصادر إن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، البرازيلي فابيو كابيلي، طالب إدارة النادي اليوم بفسخ تعاقده مع النادي رغم النتائج الإيجابية التي يحققها مع الفريق وآخرها الفوز على النصر 2-1 أمس، والوصول به إلى المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى نهاية الجولة الـ11.

وفيما لا تزال الأسباب غير واضحة، يبدو أن خلافا إداريا مع المدرب قاده إلى القرار غير المتوقع رغم ترديد تفضيل المدرب العرض الذي تلقاه من ناديه السابق كورينثيانز البرازيلي على الاستمرار في الوحدة، مقابل تسديده قيمة الشرط الجزائي في العقد والتي تمثل 3 رواتب.

ورغم ما تردد أيضا حول سحب نقاط الوحدة ومنحها للنصر نظير مخالفة الأول أنظمة مشاركة اللاعبين الأجانب ومواليد المملكة في مباراة واحدة، أكدت مصادر أن ذلك لم يكن سببا مباشرا، مبينا أن الخلافات مع المدرب بدأت قبل هذه المباراة.

وتردد اليوم أن إشراك الوحدة لاعبين من المواليد خلال مباراة النصر يعد مخالفا للأنظمة التي تنص على إشراك لاعب واحد فقط غير سعودي من مواليد المملكة، بينما أشرك الوحدة اللاعبين أحمد عبده جابر، وعلي النمر.

وأكدت المصادر أن إدارة الوحدة بدأت في البحث عن مدرب مميز للتعاقد معه في الفترة المقبلة.