شكرا لقرائتكم المصري يتمنى الشفاء العاجل لمدحت فقوسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى مجلس إدراة النادي المصري برئاسة سمير حلبية الشفاء العاجل لمدحت فقوسة نجم القلعة الخضراء الأسبق والذى أجري عملية جراحية بالقلب صباح اليوم الأحد. وكتب النادي المصري عبر صفحته على موقع التواص الاجتماعى تويتر :" خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل لنجم المصري الأسبق ورمزه التاريخي لاعباً ومدرباً الكابتن مدحت فقوسة الحاصل على لقب بطولة العالم العسكرية عام 1993 بالمغرب والذي اجرى صباح اليوم عملية جراحية بالقلب ، وهو بصحة جيدة حالياً ومتواجد بغرفة العناية الفائقة بالمستشفى".

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