شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الثنائى أوباما و دونجا على هامش المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام لاعبو الزمالك حفلا مصغرا على هامش المران الجماعى اليوم بمناسبة عيد ميلاد الثلاثى يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد العاطى "دونجا" والمغربى حميد أحداد لاعبو الفريق. وقام لاعبو الزمالك بإحضار تورته للاحتفال بعيد ميلاد الثلاثى فى حضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض. ويستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته المؤجلة بمسابقة الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل أمام المصرى فى الأسبوع الـ 11 للبطولة .

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