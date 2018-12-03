شكرا لقرائتكم رئيس الأرجنتين: تشريع برلمانى للحد من العنف وشغب الملاعب فى البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكرى أن البرلمان سيصدر تشريعا ضد العنف فى كرة القدم والمشاغبين، بعد أحداث ريفربليت وبوكا جونيورز.

أكد الرئيس الارجنتيني بعد الأحداث المروعة التى شهدتها مباراة العودة لكأس ليبرتادوريس قبل عشرة أيام، أنه سوف يقدم قانون جديد في محاولة لوضع حدود نهائية للعنف وأنصاره في كرة القدم.

وقال ماوريسيو ماكري للصحفيين الاثنين ان الهجوم الذي وقع في بوينس آيرس والخاص بالأتوبيس الذي كان يقل لاعبي بوكا جونيورز، قبل ساعتين من المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس أدت إلى تأجيل ونقل المباراة الأحد المقبل لمدينة مدريد.

وشدد على أنه لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، وأن السلطات الدولية لكرة القدم تخبرنا أنه لا يمكننا اللعب في بلدنا ، قبل أن يدعو أنصار الأرجنتين "للتفكير العميق" بعد التجاوزات التى ألحقت ضررا بسمعة كرة القدم الأرجنتينية وأمريكا الجنوبية، في حين أن الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي المناقصة لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030.