شكرا لقرائتكم إدارة الشباب تمدد عقد بن العمري حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان تجديد عقد المدافع جمال الدين بن العمري حتى 2021 كأحد اللاعبين، الذين جددت عقودهم خلال الأيام الماضية.
ومددت إدارة النادي العاصمي عقود كل من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، والثنائي عبدالملك الشمري ومحمد سالم، بعدما شارفوا على الدخول في الفترة الحرة.
وقالت إدارة الشباب عبر حساب النادي الرسمي في "تويتر" إن المدافع الجزائري أمضى على عقد يربطه في النادي حتى صيف 2021.
وانتقل بن العمري إلى الشباب صيف 2016، وبقي عنصراً أساسياً في خط دفاع الفريق، وخاض معه 45 مباراة في كل البطولات سجل خلالها هدفين.
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