شكرا لقرائتكم أهلي جدة يبحث عن التأهل أمام وفاق سطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أهلي جدة لحجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، حينما يستضيف نظيره وفاق سطيف الجزائري، على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في اياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

ونجح الأهلي في حسم لقاء الذهاب الذي أقيم في الجزائر بعد فوزه بهدف نظيف سجله مهاجمه الشاب عبدالرحمن غريب.

ويأمل بابلو غويدي مدرب الاهلي في أن يحسم فريقه مواجهة الإياب كون الخروج قد يدخل الفريق في مشاكل كبيرة عقب مستوياته المتذبذبة التي يقدمها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي قد نجح في حسم ديربي جدة أمام غريمه التقليدي الاتحاد لصالحه بنتيجة 3-1، إلا أنه تعادل أمام ضيفه الفيحاء 1-1 ليبتعد كثيراً عن المتصدر الهلال بفارق 5 نقاط مع تبقي مواجهة مؤجلة للأخير أمام أحد.

ويعاني غويدي كثيراً في خط الهجوم بعد تأكد غياب مهاجمه دجانيني تافاريس، الذي خرج مصاباً في مواجهة الذهاب، في حين لن يتمكن من الاستعانة بالمهاجم السوري عمر السومة، والذي لم يُسجل ضمن قائمة البطولة العربية.

وقررت إدارة الأهلي إعادة المهاجم مهند عسيري للتدريبات بعد أن كان مبعداً بسبب مشاكل إدارية، حيث من المتوقع أن يكون ضمن القائمة التي ستخوض مواجهة وفاق سطيف.

وفي المقابل ستكون مهمة وفاق سطيف صعبة للغاية، كونه يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين إذا ما أراد التأهل. وقدّم وفاق سطيف مستوى متذبذباً هذا الموسم في الدوري الجزائري، حيث يبتعد بفارق 9 نقاط عن المتصدر اتحاد الجزائر.

ونجح وفاق سطيف في استعادة توازنه عقب فوزه الصعب على متصدر الدوري اتحاد الجزائر بهدف نظيف يوم الخميس، بعد خسارته في الثلاث مباريات التي سبقتها أمام شبيبة الساورة ونصر حسين داي ومولودية بجاية.

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