شكرا لقرائتكم إدارة القادسية تنفي انتقال هارون كامارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفت إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل انتقال لاعبها هارون كمارا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد يوم واحد من نفي إدارة الفيحاء بيع عقد الجناح الكولومبي دانيلو أسبريا.

وارتبط هارون كمارا مهاجم المنتخب السعودي الأول بالانتقال إلى أحد الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال فترة الشتاء.

وقالت إدارة القادسية في بيانها إنها متمسكة بنجوم الفريق ومن ضمنهم هارون كمارا، التي طلبت من وسائل الإعلام أخذ المعلومة من مصدرها، حتى لا يتشتت ذهن اللاعب الذي تنتظره مشاركات مع ناديه والمنتخب السعودي في الفترة المقبلة.

وخاض كمارا (20 عاماً) 11 مباراة دورية مع فريقه خلال الموسم الجاري، سجل فيها 3 أهداف أمام الأهلي والرائد، وصنع هدفين أمام الاتحاد والشباب.