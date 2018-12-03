شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الركنة.. لاعبو الزمالك يطلبون التراجع عن قرار منع دخولهم النادي بسياراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب لاعبو الزمالك من مجلس إدارة النادى التراجع عن قرار منعهم من دخول النادى بسيارتهم الخاصة بناءً على قرار رئيس القلعة البيضاء كعقاب لهم بعد وداع البطولة العربية مساء الجمعة الماضى أمام الاتحاد السكندرى.

وتحدث لاعبو الزمالك مع مسئولي النادى اليوم مؤكدين أن قرار منع دخولهم مقر النادى بالسيارات الخاصة سيؤثر عليهم بالسلب لصعوبة ركن السيارات خارج النادى والحاجة لوقت طويل لإيجاد مكان لترك السيارة قبل خوض التدريبات.

واعتاد رئيس الزمالك على منع اللاعبين من دخول مقر النادى بسيارتهم الخاصة بعد الخسارة حيث قام بنفس القرار بعد الهزيمة أمام النجوم بالدورى الممتاز كعقاب للاعبين.

ويستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته المؤجلة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز يوم الخميس المقبل أمام المصرى فى الأسبوع الـ 11 للبطولة.