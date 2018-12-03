شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يطالب الأولمبية باعتماد انتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة الانتخابات التكميلية التى أقيمت 30 أكتوبر وأسفرت عن فوز أحمد شوبير ودينا الرفاعى بعضوية مجلس الجبلاية على حساب عاصم مرشد وشيماء منصور.

كانت اللجنة الأولمبية قد أخطرت اتحاد الكرة بأنه المسئول عن اعتماد نتيجة الانتخابات دون انتظار اللجنة الأوليمبية لأن اتحاد الكرة له لائحة خاصة به بخلاف الاتحادات الأخرى التى تتبع اللجنة الأولمبية.

تابع عبد الغنى أن اللجنة الأولمبية منوط بها اعتماد نتيجة انتخابات الجبلاية التكميلية كما كانت السبب فى استبعاد بعض الأندية من التصويت بالانتخابات والبالغ عددهم 11 ناديًا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا غدًا لاختيار منصب النائب ويعد أحمد شوبير أقوى المرشحين للفوز بالمقعد.