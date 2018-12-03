شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع مع الخطيب قبل الإعلان عن هيكلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة مهمة مع محمود الخطيب رئيس النادى مساء اليوم الأحد، خارج أسوار النادى، لمناقشة هيكلة الإدارة داخل جهاز الكرة التى وضعها عبد الحفيظ خلال الفترة الماضية والبت فيها بشكل نهائي.
ومن المقرر أن يحسم الخطيب وعبد الحفيظ عددًا من الملفات أبرزها هوية المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، وتشكيل لجنة التعاقدات، وإسناد عدد من المناصب لعدد من كوادر داخل النادى.
شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع مع الخطيب قبل الإعلان عن هيكلة الأهلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .