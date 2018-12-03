شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يجتمع مع الخطيب قبل الإعلان عن هيكلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة مهمة مع محمود الخطيب رئيس النادى مساء اليوم الأحد، خارج أسوار النادى، لمناقشة هيكلة الإدارة داخل جهاز الكرة التى وضعها عبد الحفيظ خلال الفترة الماضية والبت فيها بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يحسم الخطيب وعبد الحفيظ عددًا من الملفات أبرزها هوية المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، وتشكيل لجنة التعاقدات، وإسناد عدد من المناصب لعدد من كوادر داخل النادى.