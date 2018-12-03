شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..منتخب الصالات يتعادل مع السعودية 3 / 3 وديًا بسبب الـPOWER PLAY والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر لكرة الصالات مع منتخب السعودية للشباب بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الودى الثاني الذى جمعهما باستاد القاهرة. كان منتخب مصر قد فاز فى الودية الأولى على السعودية التى أقيمت 29 نوفمبر 8 / 0 فى إطار الإعداد للتصفيات أمم أفريقيا. وحرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة هشام صالح و نادر رشاد على تطبيق طريقة الـPOWER PLAY وهى عبارة عن اللعب بحارس المرمى فى وسط الملعب والزيادة الهجومية لفريقه. كانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بفوز الفراعنة 3 / 0 قبل أن ينجح المنتخب السعودي فى تعديل النتيجة.

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