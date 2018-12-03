شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه عرب الرمل ودياً غداً استعداداً لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، بقيادة طلعت يوسف، خوض مباراة ودية غدا، الثلاثاء، أمام عرب الرمل، أحد فرق القسم الثالث على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم 17 ديسمبر الجارى.

وأكد وليد هويدى، مدير الكرة بمصر المقاصة، أن الجهاز الفنى فضل خوض مباراة ودية بسبب فترة توقف الدورى للاطمئنان على اللاعبين واستعادة حساسية المباريات بعد فترة الراحة وتجهيزهم فنيا وبدنيا لمباراة طلائع الجيش.

وأشار هويدى إلى أن جميع لاعبى الفريق انتظموا أمس، الأحد فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني بعد الفوز على إنبى بالجولة الـ 16 للدورى.