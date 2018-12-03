شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد أوباما ودونجا وأحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام لاعبو الزمالك حفلاً مصغرًا على هامش المران الجماعى اليوم بمناسبة عيد ميلاد الثلاثى يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد العاطى "دونجا" والمغربى حميد أحداد. وقام لاعبو الزمالك بإحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاد الثلاثى فى حضور السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض. ويستعد الزمالك لخوض أولى مبارياته المؤجلة بمسابقة الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل أمام المصرى فى الأسبوع الـ 11 للبطولة .

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد أوباما ودونجا وأحداد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .