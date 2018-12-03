شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع حرس الحدود 2/2 وديًا في الدربي العسكري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق طلائع الجيش، مع نظيره حرس الحدود، بهدفين لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى .
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، بينما يستعد حرس الحدود لمواجهة بيراميدز فى الجولة السابعة عشرة للمسابقة .
وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى .
وخاض الطلائع ودية مع الانتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف .
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