شكرا لقرائتكم خبر عن فروسية سموحة تكتسح البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح فرسان سموحة المراكز الستة الأولى فى البطولة الدولية والمؤهلة للبطولة العربية وبطولة العالم " بولندا 2020" والتى استمرت فعالياتها على مدار ستة أيام وشارك فى منافساتها "113 فارسا" من مختلف دول العالم، وتأهل للمشاركة فى البطولة العربية أربعة فرسان من نادى سموحة بعدما تمكنوا من رفع علم مصر ونادى سموحة فى ميدان البطولة.

الفرسان الفائزين:

- عمرو جمال

- على يكن

- محمد أكرم خفاجة

- جنى وليد محمد

- على أحمد عويضة

- عبد الفتاح الحسينى عيسى

- عبدالله هيثم

- زياد محمود السماحى

- أدهم جمال العدل

- عمر يكن



كما تأهل لبطولة young riders المقامة بالإمارات 2019 الفرسان :

- على يكن

- محمد أكرم خفاجة

- جنى وليد محمد

- على أحمد عويضة







بطل سموحه



فرسان سموحه



فروسية سموحه