الكرة الذهبية.. مانى فى المركز 22.. وراموس وفيرمينو وراكيتيتش الـ19

واصلت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الكشف عن الترتيب النهائى لقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2018 من المجلة الشهيرة، قبل الحفل المقرر إقامته فى العاشرة من مساء اليوم، فى العاصمة الفرنسية "باريس". وتقاسم الثلاثى "ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى، مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسبانى، وإدينسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى" المركز 22 فى الكرة الذهبية. تعليقات القراء

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