جدول ترتيب "الدوري الحقيقي" .. الأهلي خلف الزمالك "المتصدر" .. والاسماعيلي من القاع إلى العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قبل انطلاق الأسبوع الـ(17) من بطولة الدوري الممتاز يتباين ترتيب الفرق في جدول الدوري الممتاز في الموسم الاستثنائي بالبطولة المحلية الأقوى في مصر.

وتضررت العديد من الفرق من المؤجلات المتتالية وبالتالي وجودها في مراكز خادعة، وهو نفس الوضع لبعض الفرق التي لعبت مبارياتها بالكامل واحتلت مراكز متقدمة خادعة.

الخليج 365 يرصد من خلال التقرير التالي جدول ترتيب بطولة الدوري "الحقيقي" وفقاً للنقاط المفقودة بالنسبة لعدد المباريات -حتى الآن- وليس اعتماداً على جدول الترتيب الحالي.

الزمالك سيظل متصدراً للدوري حيث إنه لعب 13 مباراة وحصد من إجمالي 39 نقطة 32 نقطة فاقداً 7 نقاط فقط وهو أقل فقد نقاطٍ بين فرق الدوري.

الأهلي أكثر المتضررين من الجدول الحالي وبالترتيب وفقاً لما فقده من النقاط سيكون في المركز الثاني حيث إنه لعب 8 مباريات وحصد 14 نقطة من إجمالي 24 نقطة فاقداً 10 نقاط ليقبع في المركز الـ(15)، ما يعني أن الأهلي يتراجع 14 مركزاً في الترتيب الحالي وهو مشار له في الجدول المرفق بـ(-14).

ويأتي خلف الأهلي فريق الإسماعيلي متذيلًا جدول الترتيب، حيث إنه لعب 13 مباراة وحصد 13 نقطة من إجمالي 39 فاقداً 26 نقطة، وهو ما يضعه في المركز العاشر في فقد النقاط وهو ما يعني أن الإسماعيلي يتراجع 8 مراكز في الترتيب الحالي وهو مشار له في الجدول المرفق بـ(-8).

وعلى عكس الأهلي فإن حرس الحدود هو أكبر المستفيدين من التباين في جدول الدوري بناءً على عدد المباريات حيث إنه في 16 مباراة (لعب دون مؤجلات) حصد 18 نقطة من إجمالي 48 نقطة فاقداً 30 نقطة كاملة.

الحرس يحتل حالياً المركز التاسع من 16 مباراة فيما وضعه الطبيعي حسب فقده للنقاط الـ(15) وهو مشار به في الجدول المرفق بـ(+6)، ما يعني أنه قفز 6 مراكز بالنظر إلى معدل فقد النقاط.

الاتحاد السكندري صاحب المركز السابع في الترتيب الحالي هو ثاني المستفيدين من الوضع الحالي، حيث إنه قفز 5 مراكز عن وضعه بالنظر إلى معدل فقد النقاط، ويتقاسم الإنتاج الحربي صاحب المركز الرابع في الترتيب الحالي ووادي دجلة صاحب المركز الـ(13) حيث قفز الثنائي أربعة مراكز في جدول الترتيب الحالي بالنظر إلى وضعهما في جدول فقد النقاط.

* الجدول على اليمين الترتيب اعتماداً على فقد النقاط وعدد فقد النقاط ثم الاستفادة أو الخسارة من الوضع الحالي، على يسار الصورة الجدول الحالي: