بالفيديو.. الشحات يسجل ويقود العين لإسقاط الوصل بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

سجل الدولي المصري حسين الشحات هدفاً لفريق العين في الانتصار الثمين على الوصل بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة الـ(12) في بطولة الدوري الإماراتي الممتاز على ستاد زعبيل.

الشحات سجل هدفه في الدقيقة 90 لينهي المباراة لصالح فريقه قبل صافرة الحكم بتسجيل الهدف الثالث وتأكيد الانتصار الثمين الذي أعاد العين للصدارة.

ويتصدر فريق العين برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن الشارقة الذي يتفوق بدوره على فريق الشحات بالمواجهات المباشرة، وانتظاراً لخوض الجزيرة مباراته في الجولة 12 التي لو فاز بها سيصل لنفس الرصيد.

ورفع حسين الشحات رصيد أهدافه في دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي) إلى 6 أهداف ليبتعد عن صدارة القائمة التي يحتلها ويلتون سواريز وعلي مبخوت بفارق 7 أهداف.

يذكر أن حسين الشحات ارتبط اسمه بشدة بالانتقال للنادي الأهلي في يناير المقبل بعد انتهاء مهمته مع فريق العين في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق هذا الشهر في الإمارات.