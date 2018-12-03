شركة BP مصر تدعم الأبطال البارالمبيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

في إطار سياستها لدعم أبطال مصر في الألعاب البارالمبية، قامت شركة "بي بي مصر" باستضافة سباق شارك فيه عدد من أهم وأكبر الشركات المصرية.

واستهدفت فعاليات السباق التشجيع على دعم أبطال مصر للاستعداد للمنافسة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".

شارك في السباق أكثر من 40 فريقا يمثلون مجموعة كبيرة ومتنوعة من القطاعات، وتم تنظيم الفعاليات على مدار يوم كامل، بأنشطة خاصة مصممة لتشجيع التعاون بين الفرق وحشد الدعم للأبطال البارالمبيين.

من جهته قال هشام مكاوي، المدير الإقليمي لشركة بى بى منطقة شمال أفريقيا: "يأتي دعم الرياضيين والاتحادات الرياضية، خاصة الرياضيين البارالمبيين على وجه التحديد، ضمن الالتزام العالمي لشركة بى بى مصر، وهو يمثل أحد المكونات الاجتماعية الأساسية".

وعقب انتهاء السباق أقيم حفل ختامي لتكريم جهود كافة المشاركين، تمت خلاله دعوة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، للمشاركة كضيف شرف وإلقاء كلمة اختتام فعاليات السباق.

وقالت خطاب: "نفتخر بأبطالنا البارالمبيين وليس لدينا أي شك في أنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم لتمثيل مصر بشكل مشرف في طوكيو". وأضافت: "أبدت شركة بريتيش بتروليم - بى بى مصر التزامًا شديدًا من جانبها لدعم أبطال الألعاب البارالمبية في مصر والعالم، لتعرض لكل الدول أن روح المنافسة العالية والعزم على تجاوز العقبات والتقدم رغم كل التحديات، هو ما يصنع أبطالنا البارالمبيين".

أحمد حمد عبد القتاح

الحاصل على الميدالية الذهبية في منافسات المنتخ المصري في بطولة العالم في أفريقيا.

لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس، حيث شارك ضمن صفوفه في أوليمباد ريو 2016 والتي توج فيها المنتخب بالميدالية البرونزية والمركز الثالث.

أية الله أيمن عباس

أول سباحة مصرية تشارك في الباراليمبياد في مرحلة 17 سنة.

هي لاعبة المنتخب الوطني المصري للسباحة لذوي اإلحتياجات الخاصة، كما تعد أول اللاعبات المصريات الالتي شاركن في

الباراليميات، حيث شاركت في الدورة الباراليمبية في البرازيل 2016 .من انجا ازتها الاخري، حصولها على كأس أفضلسباحة في مصر ثلاث مرات.

مصطفى فتح الله

أسطورة ألعاب القوى البارالمبية والحائز على أربع ميداليات ذهبية.

بدا في ألعاب القوى في 2005 ،ثم انضم لصفوف المنتخب الوطني عام 2007 ،وخاض العديد من البطوالت على المستوى الدولي، حيث توج بالمركز الرابع في بطولة العالم في لندن عام 2017 ،و ذلك في منافسات 100 متر، 200 متر، 400 متر.

