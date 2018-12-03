رياضة | النجم الساحلي: الأهلي لا يقدر على ثمن "بن عمر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي: الأهلي لا يقدر على ثمن "بن عمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى مهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم في النجم الساحلي التونسي، خلال تصريحات صحفية ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات رسمية لضم لاعب الوسط محمد أمين بن عمر.
ويرى العجيمي أن الأهلي لن يستطع دفع ثمن أمين عمر لأنه مطلوب بشدة في الأندية الأوروبية.
جدير بالذكر أن أمين بن عمر يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 26 عاما، ولعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأهلي جدة.
ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل العودة مرة أخرى لخط سير الانتصارات بعد الخروج العربي والأفريقي المذل.
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