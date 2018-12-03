رياضة | الشحات يثأر للأهلي.. العين يهزم الوصل بثلاثية في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشحات يثأر للأهلي.. العين يهزم الوصل بثلاثية في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساهم المصري حسين الشحات في فوز فريقه العين الإماراتي على مضيفه الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الإثنين وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري الخليج العربي.

وأحرز الشحات هدف العين الثالث وصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله البرازيلي كايو، وكان الوصل قد سجل هدف عكسي عن طريق إسماعيل أحمد لاعب العين داخل شباك فريقه في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة؛ يرفع العين رصيده للنقطة 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري فيما يتصدر الشارقة الترتيب بـ28 نقطة وبفارق الأهداف عن العين بينما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 11 في المركز الـ11.