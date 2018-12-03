رياضة | وصول الكرة الذهبية إلى القصر الكبير في باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول الكرة الذهبية إلى القصر الكبير في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بعد قليل ، لمعرفة هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بشكل رسمي. وأوضحت مجلة فرانس فوتبول أن القصر الكبير (جراند باليه) في العاصمة الفرنسية باريس جاهز لتبني الحفل الثالث والستين للكرة الذهبية. وقد تسربت صورة منذ قليل تظهر فوز لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية هذا العام. ووصلت الكرة الذهبية إلى متحف القصر الكبير في باريس لتسليمها إلى الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم المقدمة من فرانس فوتبول.

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