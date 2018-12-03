رياضة | عاجل - بالأسماء.. مجزرة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - بالأسماء.. مجزرة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو النادي الأهلي أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق الأحمر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

واستقر مسؤولي القلعة الحمراء على رحيل 7 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير بسب تراجع مستواهم الفني وعدم حاجة الفريق الفنية لهم في الفترة القادمة.

ومن أبرز الراحلين عن الأهلي في يناير المقبل، باسم علي الظهير الأيمن، وأكرم توفيق لاعب خط الوسط والذي خرج من القائمة الإفريقية، وساليف كوليبالي مدافع الأهلي الذي جاء بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأحمد حمودي الذي فتح الأهلي الباب أمام إعارته في يناير المقبل، بالإضافة إلى عمرو بركات الذي تم وضعه على قائمة الانتظار منذ العودة من الدوري السعودي، وكذلك عمرو جمال مهاجم الفريق.