رياضة | دجلة يحدد شرط التنازل عن مدافعه للأهلي

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اشترط مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل محمود مرعي مدافع الفريق، إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان الأهلي، تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط دفاعه، تحسبًا لرحيل المالي ساليف كوليبالي، نهاية العام الجاري.
ولفت مرعي، الأنظار له خلال الموسم الجاري، وظهر أساسيًا مع فريقه أغلب فترات مباريات الدوري الحالي.
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