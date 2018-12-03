كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. حفل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتنتظر جماهير كرة القدم حول العالم موعد انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2018 من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. ويقام حفل مجلة فرانس فوتبول والتي سيعلن خلالها عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري والذي كشفت التقارير عنه وهو الكرواتي . ويبدأ حفل جائزة الكرة الذهبية وتوزيع جوائز الأفضل المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018، في تمام الساعة 21.00 توقيت القاهرة و22.00 توقيت مكة المكرمة. وأعلنت المجلة الفرنسية عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2018 التي تقدم لأفضل لاعب في العالم ويأتي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي ولوكا مودريتش وليونيل ميسي على رأس القائمة. وتقرر أن ينقل حفل توزيع جوائز الأفضل عبر شبكة قنوات "beIN Sports"، بالإضافة إلى قناة صحيفة ليكيب وموقعها، وموقع مجلة فرانس فوتبول.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بث مباشر.. حفل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .