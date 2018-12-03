الامارات | فيفياني: اتحاد كلباء فريق غير محظوظ

شكرا لقرائتكم خبر عن فيفياني: اتحاد كلباء فريق غير محظوظ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب اتحاد كلباء الايطالي فيفياني فوز فريقه على دبا الفجيرة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت عصر اليوم ضمن منافسات دوري الخليج العربي بالفوز المهم لكونه جاء بعد غياب الانتصارات عن صفوف الفريق لثمان مباريات، وقال فيفياني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: سعيد للنتيجة خوصا وان الشباب كانو متجاوبين مع الخطة التكتيكية الموضوعة، وقد لعبوا بشكل جيد، وبخصوص هدف التقدم الثاني الذي جاء بالنيران الصديقة، رد فيفياني عن تساؤل هل يعني ذلك ان اتحاد كلباء فريق محظوظ؟، اجاب فيفياني: انا أؤمن بأن الحظ جزء من اللعبة، الا اننا فريق غير محظوظ، ولكن لو ترجع الى هذه المباراة لوجدتنا قد أضعنا فرصا اسهل منها للتسجيل، ولكن بهذه الكرة فقط فقد كنا محظوظين، وتابع: انتظروا اللاعب مايد راشد فانه سيكون واحد من افضل لاعبي النادي والمنتخب، منوها الى ان الفوز لن يغير من اهدافاتحاد كلباء في الوقت الحاضر، وهو البقاء، وعن نجم المباراة اوضح فيفياني: لا يوجد نجم واحد بل الفريق برمته.



بدوره قال مدرب دبا الفجيرة محمد بن قويض: لاعبونا قدموا كل ماعندهم وهذه هي قدراتهم، وقد كنا قريبين ان نسجل في الشوط الاول من اكثر من فرص عديدة لاحت لنا، لكن اتحاد كلباء سجل من فرصة واحدة.

وفي الشوط الثاني استعدنا السيطرة على المباراة لكننا تلقينا هدفا بالنيران الصديقة، مؤكدا ان مشاكل لاعبيه في القدرات وليس بالجانب الفني، ومؤكدا الفريق سيشهد تعزيزا باللاعبين المواطنين والأجانب في فترة الانتقالات الشتوية .