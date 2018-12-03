وفاة رئيس برشلونة صاحب الفترة الرئاسية الأطول للنادي الإسباني

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، وفاة خوسيه لويس نونييز، صاحب أطول فترة رئاسية فى تاريخ النادي عمر يناهز 87 عامًا.

هذا وقد توفى جوزيب لويس نونيز رئيس برشلونة التاريخي الأسبق يوم الاثنين عن عمر 87 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال البارسا في صفحته "تويتر": "ينعى نادي الرئيس لويس نونييز، الذي تولى رئاسة مجلس إدارة النادي على مدى 22 عامًا (1978-2000) وكان شخصية رئيسية في تاريخ برشلونة المعاصر".

ويعد نونييز، صاحب أطول فترة رئاسية شهدت تتويج الفريق الكتالونى بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 1992، بالإضافة إلى 7 ألقاب للدوري الإسباني "الليجا".

تولى نونييز رئاسة النادي الكتالوني لمدة 22 عاما بدأت في 1978 وانتهت في 2000.